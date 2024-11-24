У Британії помітили невідомі дрони над авіабазами, які використовують ВПС США, – The Guardian

У Великій Британії помітили невідомі дрони над трьома авіабазами, які використовують ВПС США. Безпілотники зафіксували протягом 20 – 23 листопада.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Невідомі дрони над авіабазами у Великій Британії

Безпілотники помітили в період з 20 по 22 листопада над базами Лейкенхіт і Мілденхолл в Саффолку, а також над Фелтвелл у Норфолку. Це підтвердили у ВПС США.

Кількість БПЛА коливалася, вони були різного розміру та конфігурації. Активно відстежувалися, і керівники об'єктів встановили, що жодне з вторгнень не вплинуло на мешканців бази або об'єкти критичної інфраструктури,

– заявив представник військово-повітряних сил США в Європі.

Водночас у ВПС зазначили, що на даному етапі незрозуміло, чи слід вважати ці безпілотники ворожими. Також відмовилися коментувати, чи були застосовані якісь захисні механізми. Однак, наголосили, що залишають за собою право на захист об'єктів.

ВПС США продовжують стежити за повітряним простором і працюють з владою Британії та партнерами місії над забезпеченням безпеки персоналу, об'єктів і майна бази.

Ми серйозно ставимося до загроз і вживаємо надійних заходів на оборонних об'єктах. Це включає можливості протидії безпілотникам,

– зазначив речник британського Міноборони.

Додав, більше процедури безпеки не коментуватимуть.