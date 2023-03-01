Мешканці Севастополя бідкаються через "невідомі об'єкти", які світяться у небі

Мешканці Севастополя не можуть спокійно порадіти першому дню весни. Усе через "невідомі об'єкти", які світяться у небі й лякають жителів тимчасово окупованого півострова.

У телеграм-каналах – паніка. Жителі тимчасово окупованого міста бояться "бавовни" та НЛО.

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Окупанти поки мовчать. Але, зважаючи на їхню вже традиційну брехню, можна очікувати "геніальної" заяви про роботу "ППО".

Що можуть бачити у небі над Севастополем

У ніч на 1 березня українці спостерігали парад планет. Це стало можливим завдяки зближенню Венери та Юпітера. Астрологи називають таке явище "поцілунком". Своєю романтичною назвою воно завдячує мінімальній відстані між двома небесними тілами.

"Бавовна" також не спить

Також на тимчасово окупованому півострові частенько фіксують "бавовну". Щоправда, вона не у небі, а гуляє по землі. Зокрема, у ніч на 1 березня її чули у Саках та Євпаторії.

Місцеві жителі прокинулися у паніці. У Євпаторії на проспекті Перемоги зникла вода.

Україна крок за кроком повертає захоплені території. ЗСУ звільнять Крим від російських загарбників. Український прапор буде у Севастополі, Сімферополі, Ялті, Євпаторії, кожному населеному пункті півострова.