Невідомі стріляли в заступника голови АРМА Павленка: перші деталі

У середу, 2 червня, невідомі стріляли з вогнепальної зброї у заступника голови АРМА Володимира Павленка. Постраждалого посадовця довелося госпіталізувати.
Інцидент стався біля дому Павленка. Невідомі здійснили кілька пострілів з вогнепальної зброї і втекли з місця події.
Зауважте У Києві за ніч трапились 2 різанини: в обох випадках пили спиртне – фото
Посадовець отримав поранення середнього ступеня тяжкості. Наразі його стан є стабільним, загроз життю немає.
Пресслужба АРМА висловила сподівання, що винних якнайшвидше знайдуть та покарають.
АРМА сподівається на максимально швидку та дієву реакцію правоохоронних органів зі встановлення, затримання та покарання зловмисників,
– мовиться у повідомленні.
В АРМА вже повідомляли про тиск
- В Агентстві з розшуку та менеджменту активів ще у лютому 2021 року заявили про тиск.
- Володимир Павленко тоді розповів, що керівництву АРМА розбили вікна в автомобілях і облили кров'ю під'їзд.