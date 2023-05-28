Дрони вже були, тепер черга "НЛО": в Росії злякалися невідомого об'єкта у небі

Весною у різних регіонах Росії все частіше стали помічати у небі безпілотники, які звісно ж, за словами російської пропаганди, належали Україні. Тепер же під Санкт-Петербургом злякалися "НЛО".

Летів він начебто з боку Естонії неподалік Соснового Бору, що у Ленінградській області. Трапилося це близько восьмої вечора 27 травня, про що повідомили російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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"НЛО" могло з'явитися ще вдень

РосЗМІ посилалися на телеграм-канали та заявляли, що невідомий літальний апарат помітили служби під Санкт-Петербургом. Він нібито летів на висоті близько двох кілометрів.

Цікаво, що за іншими даними російських пабліків невідомий об'єкт нібито влетів з Естонії до сусідньої Псковської області ще вдень, о 13:00. Він начебто прямував до Санкт-Петербурга трішки нижче, на висоті 1500 метрів, та зі швидкістю 150 кілометрів за годину.

Через таке вторгнення до країни-терористки "НЛО" сили протиповітряної оборони оголосили сигнал "Режим". Однак вдіяти нічого не змогли, адже об'єкт пропав з радарів.

Зауважимо, що у російських ЗМІ цей випадок назвали не першим за останні місяці. Ба більше, заявили, що російські сили ППО взагалі підозрюють системні нальоти на Петербург із країн Балтії.

Однак попри заяви, звісно ж, ані фото, ані відео не продемонстрували, запропонувавши наляканій публіці вірити на слово. А також припустили, що, ймовірно, порушив повітряний простір метеозонд, який могли використати для розкриття роботи ППО.

"Ми нічого не бачили"

Вочевидь, у Росії піднялася неабияка паніка через вторгнення невідомого літального апарату, тож прокоментували інфопривід й у пресслужбі Західного військового округу країни-окупантки.

Однак інформацію російських ЗМІ детально пояснювати там не взялися, а лише коротко зазначили: "Цю інформацію не підтверджуємо". Тож чи взагалі можливе було б таке вторгнення у російський повітряний простір, мешканцям Ленінградської області залишається лише гадати.