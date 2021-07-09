Невідомий напав на дитсадок у Марселі: є жертва і постраждалі

У французькому місті Марсель стався моторошний інцидент – невідомий чоловік напав на дитячий садок. Сталося це наприкінці дня 9 липня.

За словами очевидців, чоловік поводився вкрай неадекватно та кидався з ножем на людей.

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Нападник навідався до дитячого садочку вже наприкінці дня. У цей час батьки якраз прийшли забрати своїх дітей додому. Мотиви нападника невідомі. Поліція опитує свідків події, аби встановити всі обставини моторошного інциденту.

Що відомо про постраждалих

Наразі ЗМІ повідомляють про трьох постраждалих, які отримали ножові поранення. Деяким з них знадобилася допомога лікарів. Також на місці події виявили 18-річного хлопця з вогнепальним пораненням. Його життя не вдалося врятувати.

Як зазначили правоохоронці, загиблий мав відношення до торгівлі наркотиками.

Місто Марсель, де стався напад: карта