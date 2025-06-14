Критичний елемент ВПК Росії, – ЦПД про "Невинномиський Азот", що був під атакою дронів
- Вночі 14 червня був атакований "Невинномиський Азот" в Ставропольському краї.
- В ЦПД пояснюють, що це критичний елемент військово-промислового комплексу Росії.
У ніч проти 14 червня невідомі об'єкти атакували "Невинномиський Азот" в Ставропольському краї Росії. Це критичний елемент військово-промислового комплексу країни-агресорки.
Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.
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Важливість заводу "Невинномиський Азот"
Коваленко зазначив, що цей завод виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри щороку – ключового компонента для вибухівки та артилерійських снарядів.
Він додав, що саме тут синтезуються меламін, оцтова кислота, метанол і калійна селітра – речовини, які мають подвійне призначення, і часто використовуються у виробництві ВОГів, фугасів, а також реактивних зарядів.
З 2024 року на заводі розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, які адаптуються до потреб військової хімії,
– розповів керівник ЦПД.
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До слова, росіяни в ніч проти 14 червня бідкалися на атаку дронів. Так, російське міноборони відзвітувало, що у період з 20:00 13 червня до 7:00 14 червня за місцевим часом "пе-ве-о" нібито перехопила та знищила 66 безпілотників:
- 30 – над територією Воронезької області,
- 10 – над Бєлгородською областю,
- 8 – над Ставропольським краєм,
- 6 – над територією Криму,
- 1 – над Самарською областю,
- 11 – над акваторією Азовського моря.