Критичний елемент ВПК Росії, – ЦПД про "Невинномиський Азот", що був під атакою дронів

У ніч проти 14 червня невідомі об'єкти атакували "Невинномиський Азот" в Ставропольському краї Росії. Це критичний елемент військово-промислового комплексу країни-агресорки.

Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

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Важливість заводу "Невинномиський Азот"

Коваленко зазначив, що цей завод виробляє до мільйона тонн аміаку та понад мільйон тонн аміачної селітри щороку – ключового компонента для вибухівки та артилерійських снарядів.

Він додав, що саме тут синтезуються меламін, оцтова кислота, метанол і калійна селітра – речовини, які мають подвійне призначення, і часто використовуються у виробництві ВОГів, фугасів, а також реактивних зарядів.

З 2024 року на заводі розгорнуто виробництво водорозчинних добрив, які адаптуються до потреб військової хімії,

– розповів керівник ЦПД.

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До слова, росіяни в ніч проти 14 червня бідкалися на атаку дронів. Так, російське міноборони відзвітувало, що у період з 20:00 13 червня до 7:00 14 червня за місцевим часом "пе-ве-о" нібито перехопила та знищила 66 безпілотників: