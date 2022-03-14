Невтомний "Байрактар": ЗСУ показали знищення ворожої техніки
14 березня 2022 , 11:30Читать новость на русском
Джерело:Оперативний ЗСУ
Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат техніки та особового складу. Багатьох ударів наші герої завдають ворогу за допомогою "Байрактару".
За допомогою безпілотника "Байрактар" українські герої знищили вже десятки, а то й сотні бойових машин окупантів. Відео знищення техніки та особового складу ворога швидко стають хітами мережі.
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Нова робота невтомного "Байрактара"
Українські герої показали відео, як за допомогою безпілотника знищують чергові одиниці техніки окупантів. Одна мить – і від ворога вже не залишилося майже нічого.
Відео роботи "Байрактара"
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