Невтомний "Байрактар": ЗСУ показали знищення ворожої техніки

Російські окупанти продовжують зазнавати великих втрат техніки та особового складу. Багатьох ударів наші герої завдають ворогу за допомогою "Байрактару".

За допомогою безпілотника "Байрактар" українські герої знищили вже десятки, а то й сотні бойових машин окупантів. Відео знищення техніки та особового складу ворога швидко стають хітами мережі.

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Нова робота невтомного "Байрактара"

Українські герої показали відео, як за допомогою безпілотника знищують чергові одиниці техніки окупантів. Одна мить – і від ворога вже не залишилося майже нічого.

Відео роботи "Байрактара"

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