Невже Європа продовжить "умиротворювати", – ОП про обстріл Львова

Російські окупанти 26 березня обстріляли Львів. Поблизу цього українського міста кордони з Євросоюзом.

Про це сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що Львів отримав масові ракетні удари.

До теми Обстріли у Львові: в одній зі шкіл розбило вікна від ударної хвилі

"Ще одне велике українське місто. З величезною історичною цінністю. Поруч кордон. Усередині міста посольства багатьох країн. Але варварів нічого не цікавить – ні історія, ні спадщина, ні іноземні дипмісії. Невже Європа продовжить "умиротворювати"?", – написав Подоляк.

Що відомо про обстріл Львова

Росіяни 26 березня два рази обстріляли Львів. У місті оголосили повітряну тривогу. Внаслідок першої атаки приблизно о 16:50 постраждали 5 людей. Пожежа виникла на промисловому об'єкті, де зберігають паливо. Житлові будинки не постраждали.

Друга атака сталася приблизно о 19:08. Мер Андрій Садовий сказав, що окупанти завдали значних збитків об'єктам інфраструктури.