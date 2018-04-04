Чоловіка королеви Єлизавети II госпіталізували
Чоловіка королеви Великобританії герцог Единбурзький Філіп потрапив у лікарню, де йому робитимуть планову операцію на стегні.
Про це повідомляє видання The Telegraph з посиланням на заяву Букінгемського палацу.
Операцію на стегні чоловіку королеви Єлизавети II зроблять у лікарні Короля Едварда VIII.
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Через проблеми зі здоров'ям Філіп, який пішов у відставку з королівських обов'язків, пропустив кілька публічних заходів, зокрема, Великодню службу.
Королева, яка перебуває у замку Віндзор, постійно отримує інформацію про лікування чоловіка.
Джерело: 24 Канал
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