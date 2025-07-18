Штраф за неявку по повістці: юрист пояснила, чи можна його оскаржити

Військовозобов'язані мусять з'являтися до ТЦК за повісткою. Якщо вони цього не роблять – їх подають у "розшук". Порушники також мають сплатити штраф.

Навіть якщо людина має відстрочку або бронювання, у разі отримання повістки вона в будь-якому випадку повинна з'явитися до ТЦК і СП. Не зобов'язані з'являтися по повістках тільки виключенні з військового обліку. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" сказала адвокат Марія Ганіна, передає 24 Канал.

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Коли можна оскаржити штраф за неявку до ТЦК?

Штраф за неявку по повістці можна оскаржити, якщо є порушення в її врученні.

Наприклад, якщо повістка прийшла на відділення пошти вже після тієї дати, яка була зазначена в повістці для явки. Або якщо порушені інші процедурні моменти.

Постанова про притягнення до відповідальності у вигляді штрафу має виноситися начальником ТЦК і СП під час засідання. Можна оскаржити штраф, якщо порушника на це засідання не викликали, і він не мав можливості захистити себе.

Для оскарження штрафу передбачається два основні шляхи:

оскарження через суд;

оскарження через орган, вищий за ТЦК, де людина перебуває на обліку.

Марія Ганіна радить подавати відразу до суду, бо в таких справах є строки на оскарження – 10 днів з моменту винесення постанови або коли людина дізналася про таку постанову. Незрозуміло, скільки можуть розглядати звернення у вищому органі, і може пройти багато часу.

Разом з позовом про скасування штрафу, до суду також подають прохання зупинити стягнення коштів і блокування карток. Якщо суд задовільнить прохання, то поки йде розгляд справи, кошти не стягують.

Адвокатка наголосила, що судовий процес не зупиняє процес мобілізацій військовозобов'язаного.