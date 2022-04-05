Неймовірна майстерність: прикордонники збили з автоматів ворожий безпілотник
5 квітня 2022 , 20:46Читать новость на русском
Джерело:ДПСУ
Українські військові захищають нашу землю не лише від окупантів, а й від їхньої техніки. Наші герої можуть ліквідувати ворожі БПЛА з будь-якої зброї.
Російські окупанти намагалися здійснити розвідку на Донеччині за допомогою безпілотника. Довго їхній апарат не літав.
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Збитий безпілотник
Наші прикордонники збили ворожий БПЛА, який мав здійснити розвідку. Захисники України збили безпілотник зі стрілецької зброї.
Фото збитого безпілотника:
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