У кольорах Барбі: неймовірні фото з Антарктиди
Надзвичайні фото показали в Національному антарктичному науковому центрі. Усі вони грають відтінками рожевого.
Науковці долучилися до флешмобу, пов'язаного з фільмом "Барбі". Вони виклали допис про рожевий колір в Антарктиді. Автор світлин – біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Сергій Глотов.
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Що показали українські науковці
Вони підкреслили: крижаний континент не такий монохромний, як багато хто думає. Звичайним людям важко у це повірити, та палітра Антарктики може бути дуже різноманітною.
Раніше наші дослідники викладали дописи, де видно, що північні лишайники помаранчеві, поодинокі рослини – зелені, а крига – блакитна, зелена і навіть чорна.
Рожевий в Антарктиці – це колір світанків та заходів сонця, коли небо не затягнуте хмарами. Надзвичайно гарно стає тоді, коли кольори неба відбиваються в океані. Весь світ ніби сповнений рожевих барв.
Красивезні світлини з Антарктиди / Національний антарктичний науковий центр
Жодних фільтрів – тільки краса та гармонія природи! Коралевий, устричний, лососевий, пудровий, фуксія, маджента – тут є все, про що мріє будь-яка модниця.
Здається, на ці фото можна дивитися без кінця. Вони розслаблюють, захоплюють і надихають. Саме це потрібно зараз усім українцям. Відновлюйте свій ресурс і милуйтеся фотографіями наших науковців!Це цікаво! Вчені звернули увагу, що перший костюм Барбі був чорно-білим, у стилі пінгвінів. А фірмовий ніжно-рожевий колір з'явився лише згодом.
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Що відомо про фільм "Барбі"
- Він став однією з найочікуваніших прем'єр року. Увесь світ підхопив "барбіманію": жінки масово почали вдягати яскраво-рожеві вбрання, а чоловіки із запалом обговорювали роль Кена на екрані.
- Просування "Барбі" стало цікавим кейсом, адже люди самі допомогли маркетологам рекламувати кіно. Бюджет на рекламу був співставний із бюджетом самого фільму.
- Приблизно в цей же час на екрани вийшов інший фільм, на який дуже чекали, – "Оппенгеймер". Цей збіг, а також вибір, що саме подивитися, стали причиною "Барбігеймера" – так у мережі назвали хвилю мемів.
- Популярність "Барбі" вийшла за межі екрана. Наприклад, у США відкриють перший парк розваг у стилі цієї ляльки. А от в Україні на Барбі та Кена перетворили відомих людей, зокрема Зеленського, Залужного і Тайру.