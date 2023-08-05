У кольорах Барбі: неймовірні фото з Антарктиди

Надзвичайні фото показали в Національному антарктичному науковому центрі. Усі вони грають відтінками рожевого.

Науковці долучилися до флешмобу, пов'язаного з фільмом "Барбі". Вони виклали допис про рожевий колір в Антарктиді. Автор світлин – біолог 28-ї Української антарктичної експедиції Сергій Глотов.

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Що показали українські науковці

Вони підкреслили: крижаний континент не такий монохромний, як багато хто думає. Звичайним людям важко у це повірити, та палітра Антарктики може бути дуже різноманітною.

Раніше наші дослідники викладали дописи, де видно, що північні лишайники помаранчеві, поодинокі рослини – зелені, а крига – блакитна, зелена і навіть чорна.

Рожевий в Антарктиці – це колір світанків та заходів сонця, коли небо не затягнуте хмарами. Надзвичайно гарно стає тоді, коли кольори неба відбиваються в океані. Весь світ ніби сповнений рожевих барв.

Красивезні світлини з Антарктиди / Національний антарктичний науковий центр

Жодних фільтрів – тільки краса та гармонія природи! Коралевий, устричний, лососевий, пудровий, фуксія, маджента – тут є все, про що мріє будь-яка модниця.

Здається, на ці фото можна дивитися без кінця. Вони розслаблюють, захоплюють і надихають. Саме це потрібно зараз усім українцям. Відновлюйте свій ресурс і милуйтеся фотографіями наших науковців!

Вчені звернули увагу, що перший костюм Барбі був чорно-білим, у стилі пінгвінів. А фірмовий ніжно-рожевий колір з'явився лише згодом.

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Що відомо про фільм "Барбі"