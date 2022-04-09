Нейтральна Австрія не може погодитися зі злочинами, які росіяни здійснили у Бучі

Канцлер Австрії засудив звірства російської армії на Київщині. Він наголосив на важливості розслідування злочину окупантів.

Буча – це місто, де відбулися страшні злочини. Про це Карл Негаммер заявив на брифінгу після зустрічі з Володимиром Зеленським, повідомляє 24 канал.

Актуально Зеленський розпочав зустріч з канцлером Австрії Карлом Негаммером

Необхідно, щоб члени ООН дослідили ці злочини, щоб міжнародна юстиція почала працювати та боролася з цими злочинами. Це є обов'язок нашого часу,

– наголосив політик.

Він зазначив, що населення Австрії хоче допомагати українцями. І ця допомога, за словами канцлера, не припиниться.

Дивіться відео з брифінгу Зеленського та канцлера Австрії: