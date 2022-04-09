Незабаром буде офіційний термін "російський нацизм", – Подоляк про воєнні злочини Росії

Поведінка росіян, які розгорнули повномасштабну війну проти України, повністю відтворює модель нацистів. Відтак необхідний термін, який позначатиме їхні злочини проти людства.

Про це у новому інтерв'ю заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Він наголосив, що російське наслідування гітлерівської Німеччини проявляється і в пропаганді, і в методах ведення бойових дій.

Читайте також Росіяни лишилися жити у 2014 році – це їхні проблеми, – Подоляк про дії на захоплених територіях

Світ змінив ставлення до Росії

Подоляк висунув припущення. що незабаром світова спільнота офіційно визнає існування такого терміна як "російський нацизм". Насамперед через методи, які використовують загарбники під час бойових дій.

Їхня поведінка абсолютно нелюдська, антигуманна. Вони не воюють з армією, вони воюють із мирними жителями, при цьому воюють максимально тваринами блюзнірськими способами: розчленовування, вбивства,

– підкреслив він.

Радник додав, що новий термін ввійде в обіг вже найближчим часом

Мені здається, що нам необхідно дочекатися, коли офіційно у міжнародній правовій практиці застосовуватиметься термін "російський нацизм у XXI столітті",

– додав Подоляк.

Крім того, Подоляк зазначив, що світ категорично змінив своє ставлення до Росії після її цинічного вторгнення в Україну. Агресорка стала країною-вигнанцем, продемонструвавши, що живе в 16 – 17 столітті, коли людей спалювали або розчленовували на вулиці.

До теми – Переговори між Україною та Росією: Подоляк розповів про ситуацію Кримом: дивіться відео