Не Червоним Хрестом єдиним: ЮНІСЕФ причетний до вивезення українських дітей у Білорусь, – ЗМІ

До незаконного вивезення українських дітей з тимчасово окупованих територій до Білорусі, як виявилося, причетний не лише Червоний Хрест. Цим також займалося й білоруське відділення ЮНІСЕФ.

Зокрема маленьким українцям, переважно з Маріуполя та Лисичанська, організовували "відпочинки" у дитячих таборах. Насправді ж у цих закладах велася активна пропаганда ти промивання мізків нашим дітям з окупованих територій.

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ЮНІСЕФ причетний до вивезення українських дітей у Білорусь

Журналісти-розслідувачі виявили, що у серпні 2022 року в межах програми "Гуманітарна допомога дітям біженців з України" юних українців завезли на "канікулах" в оздоровчий табір "Березка" у Білорусі.

Дітей "розважали" піснями Любе та Ірини Аллегрової, вони мали можливість сфотографуватися з міліціонерами з кийком і автоматом. Крім того, були розіграні сценки з перевдяганням у радянських ветеранів, піонерів та поранених білоруських прикордонників.

Інший табір, "Липки" у Вітебській області, також надавав "психосоціальну підтримку" українським дітям за сприяння білоруського Червоного Хреста та ЮНІСЕФ з 6 по 23 серпня 2022 року. Заходи включали екскурсії на білоруський військовий полігон.

ЮНІСЕФ допомагав вивозити українських дітей у Білорусь / Фото "Радіо Свободи"

Адвокатка Катерина Рошевська висловила занепокоєння тиском, який чиниться на українських дітей у цих таборах, звинувативши Росію у спробі стерти їхню національну ідентичність та мілітаризувати їх.

Попри звернення за коментарем, журналісти не отримали відповіді від представництва ЮНІСЕФ у Білорусі.

Український омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що ЮНІСЕФ вже відмовився від участі в подібних проєктах.

Вони перестали повністю це фінансувати. Саме через це, наскільки відомо мені, на території Білорусі ЮНІСЕФ зараз нікуди не допускається. І фактично обмежений у своїх програмах,

– наголосив Лубінець.

Крім того, батьки дітей, які виїжджали до таких літніх таборів, розповіли розслідувачам, що поїздки для українців з окупованих Маріуполя і Лисичанська відбувалися через так звані підконтрольні Росії "органи освіти" та шкільні заклади. Так само взимку дітей вивозили у Мінськ.