На Закарпатті чоловік на моноколесі намагався незаконно виїхати в Словаччину

Порушники вигадують все більш оригінальні способи незаконного перетину кордону. Прикордонники затримали чоловіка, який намагався покинути Україну на моноколесі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Держприкордонслужбу.

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Що відомо про порушника на моноколесі

Прикордонники розповіли, що план чоловіка полягав у тому, аби вбратися в буденний одяг і вирушити до кордону польовою дорогою без речей, вдаючи, що просто прогулюється околицею міста Ужгород.

Його рух зафіксувала фотопастка. До держкордону залишалося 300 метрів, коли чоловіка зупинив прикордонний наряд. Порушника доставили до підрозділу,

– вказали у ДПСУ.

Зазначається, що після встановлення усіх обставин правопорушення його буде притягнуто до відповідальності.

Фотопастка зафіксувала спробу незаконного перетину кордону / фото ДПСУ

До речі, нещодавно у ДПСУ розповіли про жителя Черкащини, який одружився з сусідкою з інвалідністю, щоб виїхати до дружини в Німеччину. "Любовну аферу" викрили на українсько-польському кордоні у пункті пропуску "Краківець". Чоловік визнав, що його шлюб з сусідкою насправді був лише "квитком" у Європу.