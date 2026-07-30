VIP-місце у вантажівці за 7,5 тисяч доларів: поліція зупинила спробу незаконного виїзду з країни

Одеські поліцейські заблокували канал нелегального перетину кордону. Водій-іноземець перевозив чоловіка призовного віку у своєму транспортному засобі.

Обох порушників затримали. Про це повідомила Національна поліція та ДПСУ.

Що відомо про інцидент?

Поліцейські та прикордонники отримали інформацію, що 35-річний громадянин Республіки Молдова незаконно переправляв через кордон військовозобов'язаних чоловіків. Він, працюючи водієм вантажівки, займався міжнародними перевезеннями й пропонував охочим залишити Україну.

Слідство встановило, що одним із клієнтів став 26-річний військовослужбовець, який перебуває у розшуку за СЗЧ. Вартість послуги становила 7 500 доларів.

Спочатку чоловіка привезли із селища Бесарабське до Одеси, де пересадили до вантажівки. У транспортному засобі була підготовлена схованка – тайник у конструкції напівпричепа – подвійне дно. У ньому військовослужбовець мав непомітно перетнути кордон.

Водія вантажівки затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру.

Військовослужбовцю загрожує кримінальна відповідальність за частиною 5 статті 407 ККУ, в якій йдеться про самовільне залишення військової частини під час воєнного стану.

Поліція та ДПСУ затримала порушників / Фото Нацполіції та ДПСУ

Також на державному кордоні України в Чернівецькій області днями зупинили спробу незаконного виїзду. Чоловік перевозив військовозобов'язаних на власному авто. Організатор схеми та його "клієнт" рухалися в бік кордону з Румунією, де втікач мав обійти пункти пропуску спеціальним маршрутом