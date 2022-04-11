Нездоланний народ: понад 8 тисяч українців записалися в добровольці-рятувальники

Лише впродовж 6 днів від запуску реєстрації у добровольчий батальйон ДСНС, понад 8 тисяч громадян зголосилися допомагати рятувальникам.

Більш ніж половина добровольців – з Києва та Київської області. Ба більше, українці вже почали обривати телефони з дзвінками на кшталт: "я зареєструвався, коли вже викличуть працювати?".

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Люди хочуть допомагати розбирати завали, рятувати людей, надавати допомогу потерпілим, розвантажувати гуманітарні вантажі.

Через замінування неможливо залучити до робіт усіх одразу

У ДСНС сказали, що небайдужість українців – вражає та надихає. Разом вони попросили врахувати, що органи місцевої влади та самоврядування не можуть залучити до робіт всіх одночасно.

Через щільне мінування населених пунктів та екосистем військами Росії, а також наявність численних мін-пасток та замаскованих вибухових пристроїв неможливо швидко розмінувати території для подальшого проведення допоміжних робіт з розбору завалів,

– пояснили в ДСНС.

У відомстві підкреслили, що Україна цінує життя кожного громадянина. Тому сапери працюють в режимі нон-стоп, щоб забезпечити безпечні умови для роботи добровольців.

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