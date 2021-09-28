Незнайомець раптово напав на 20-річну дівчину у Рівному: вдарив ножем у живіт

У Рівному невідомий чоловік посеред вулиці раптово напав на 20-річну дівчину та вдарив її ножем у живіт. При цьому нападник не пограбував потерпілу.

Інцидент трапився 27 вересня приблизно о 21:00 на вулиці Волинської Дивізії. Про усе стало відомо від медиків, які надавали дівчині допомогу.

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За даними правоохоронців, 20-річна жителька Рівного, яка має проблеми зі слухом та мовленням, поверталася додому. По дорозі її зненацька вдарив ножем у живіт невідомий чоловік.

Постраждала одразу написала про це своєму товаришу — сурдоперекладачу.

У якому стані перебуває дівчина

Після інциденту дівчину госпіталізували в хірургічне відділення лікарні. Медики діагностували в неї непроникаюче поранення черевної порожнини.



Незнайомець раптово напав на 20-річну дівчину / Фото Нацполіції

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Дівчина звернулася у поліцію із заявою про вчинення злочину. Наразі у справі тривають слідчі дії та розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

Правоохоронці звернулися з проханням до громадян, які могли стати свідками нападу, повідомити будь-які деталі про це на спецлінію 102.