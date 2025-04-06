Екстравагантний президент з парфумами під рукою: журналіст розповів про цікаві звички Макрона

Як виявилося, президент Франції обожнює дорогий аромат з мускусними відтінками й так багато його використовує, що помічники знають про прихід Макрона ще до того, як він зайшов у кімнату. Ба більше, французький лідер також має колекцію "потворних" окулярів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Parisien. Журналіст цього видання Олів'є Бомон випустив книгу "Трагедія Єлисейського палацу", у якій розкрив неформальну сторону французького президента.

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Незвичайні звички Макрона

Журналіст стверджує, що президент Франції Еммануель Макрон буквально не розлучається з улюбленим флаконом парфумів від Dior – Eau Sauvage. За його словами, французький лідер використовує цей аромат у промислових масштабах.

Бомон пише, що Макрон користується парфумом Dior Eau Savage "у будь-який час дня" і завжди тримає флакончик під рукою. Що найцікавіше, в одному з уривків журналіст пише, що президент Франції наносить настільки багато одеколону, що його співробітники відчувають запах Макрона ще до того, як він входить до кімнати.

Менш звичні відвідувачі можуть бути шоковані квітковим і мускусним ароматом, настільки ж вишуканим, як і сильним. Це ознака одного: того, що в будівлі перебуває президент,

– мовиться у книзі.

Цікаво, що Dior є частиною імперії LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) Бернара Арно – найбагатшої людини Франції та наближеного до Макрона. Ба більше, у книзі мовиться, що дружина президента Франції користується парфумами чоловіка, щоб відчувати, що ніби він десь поруч. Сама ж Бріжит Макрон є прихильницею бренду Louis Vuitton і носить виключно його.

В одному з уривків Бомон порівняв Макрона з королем Франції Людовіком XIV, який також зробив свої парфуми атрибутом влади.

Інший помічник розповів про другу особливість президента Франції. Виявляється, Макрон колекціонує "потворні" сонцезахисні окуляри. Як мовиться у книзі, президент завжди тримає під рукою коробку з "дивними, потворними та безглуздими окулярами". У цій коробці є близько 20 пар окулярів, які видають кожному гостю адміністрації президента, якщо раптом вони забули власні.

Один з міністрів вважає, що у такий спосіб Макрон також демонструє силу.

Між іншим, у книзі зазначили, що Макрон обирає білі сорочки з вирізом, аби демонструвати свою мужність. Крім того, автор книги зауважує, що PR-кампанія Макрона не зосереджена на відкритій агресії чи спортивній майстерності. Натомість вони намагаються зобразити президента Франції як людину, якою хочуть бути інші чоловіки та з якою захочуть бути жінки. Це чітко демонструється на світлинах Макрона, де він постає не як інші президенти серйозним і злегка грізним, а вишуканим та чуттєвим.