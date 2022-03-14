Незворотні пошкодження у Чернігові: місто перебуває у вкрай тяжкій ситуації

Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко повідомив, що сьогодні місто перебуває у вкрай тяжкій ситуації щодо критичної інфраструктури.

Через бойові дії, які ведуть по периметру Чернігова та регулярні нічні бомбардування частина мереж водо-, електро- та газопостачання незворотно пошкоджені.

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Ситуація у Чернігові

За словами Владислава Атрошенка, нині комунальні служби намагаються забезпечити подачу води, газу та електрики значній частині міста.

Щодо теплопостачання, зараз вирішується питання про доцільність його повернення взагалі:

Сподівається, що через 1 – 2 доби технічно зможуть забезпечити теплопостачання. Але у багатьох будинках мережі розмерзлися. Є окреме питання щодо доцільності,

– повідомив він.

Відключення ліфтів

Крім того, міський голова зазначив, що з 08:00 16 березня у Чернігові відключать ліфти, через велику кількість ситуацій, коли містяни в них застрягали, що несе загрозу їхнім життям.

Владислав Атрошенко звернувся до старших будинків з тим, щоб організувати переміщення літніх людей та людей з інвалідністю на нижні поверхи.

Він також попросив підприємців забезпечили рятувальників спецінструментом на акумуляторному живленні, зокрема болгарками та перфораторами, що допоможе розбирати руйнування. А чернігівців, які лишаються в укриттях, самоорганізуватися та навести лад у підвалах, під’їздах та прибудинкових територіях.

Арестович закликав не хвилюватися за низку міст України: