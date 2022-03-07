"Ни адной патери, дон": ЗСУ яскравим відео потролили Кадирова

Російська влада після вторгнення в Україну приховувала свої військові втрати. Як і злочини. Натомість переконувала усіх, що "потєрь нєт".

Та з перших днів українські військові почали публікували відео як розгромленої техніки ворогів, так і їх загиблі тіла.

Станом на ранок 7 березня українські війська вже знищили понад 11 тисяч російських окупантів. Також знищено 290 танків та 46 літаків противника.

Бійці Збройних Сил України "особливий привіт" вирішили передати очільнику Чечні Рамзану Кадирову, який теж перекинув свої війська до України. За даними спецслужб, саме його бійці й мали здійснити вбивство Президента України Володимира Зеленського. Але представники ФСБ самі "злили" цю спецоперацію, щоб послабити вплив Кадирова.

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Та й окрім цього, є чимало свідчень загибелі кадирівських військ в Україні. Єдине, чим вони "відзначилися" – обстрілами мирних мешканців, які намагалися вийти "зеленими коридорами" з оточених міст.

Відео "привітання" для Кадирова від українських бійців



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