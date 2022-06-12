Ні армія, ні шамани, ні золоті хрести не врятують ницого Путіна, – Кислиця

Україна платить найвищу ціну за своє існування та безпеку європейського світу. Вже сьогодні на Київщині та у Маріуполі жертв більше, ніж під час Другої світової війни. І кожен ворог, зокрема їх очільник Путін, поплатиться за свої злочини.

Про це заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на екуменічному молебні за жертвами російського вторгнення в Україну, який провели у соборі Святого Патрика, що в Нью-Йорку.

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Українська нація платить найвищу ціну за своє право на існування

Виступаючи перед вірянами, Кислиця наголосив, що на лінії українського фронту тривають запеклі бої, а тисячі українських чоловіків і жінок встали на захист своєї нації та майбутнього своїх дітей.

Скажемо відверто, вони захищають увесь європейський континент і не тільки,

– підкреслив дипломат.

Він нагадав, що Україна бореться проти жорстокого ворога, який прийшов убити, знищити, вкрасти та принизити. Це ворог, підкреслив Кислиця, не робить різниці між військовими та цивільними та не вважає себе зв'язаним жодними нормами чи правилами.

"Нація платить найвищу ціну за своє право на існування", – резюмував постпред.

Цитуючи "Послання до Римлян", Кислиця зауважив, що війна – це гріх й ніщо не врятує Путіна від покарання.

Путін і його прихильники можуть одягати важкі золоті хрести і ходити по колу з шаманами і гундяєвими. Ні влада, ні військо, ні багатство не врятують злого Путіна та його злих поплічників від гніву Божого,

– заявив він під час виступу.

Крім того, Кислиця розповів про попередження, висунуте посланцю Путіна Василю Небензі. Український постпред заявив, що для військових злочинців немає чистилища – вони йдуть прямо в пекло. Проте представник держави-агресорки досі не покаявся за свої гріхи.

Кислиця про жертв війни

Кислиця підкреслив, що ракети, випущені із Росії та Білорусі летять по цивільних містах України, перетинаючи лінії фронту. Там, де були російські війська – сьогодні викопано братські могили.

"Буча і Маріуполь, Ірпінь і Бородянка, Попасна і тепер Сєвєродонецьк – нагадування про російські злочини і наш біль. Діти та їхні батьки, цілі сім’ї, немовлята та люди похилого віку, чоловіки та жінки були вбиті свідомо та холоднокровно", – йдеться у промові представника України при ООН.

За його словами, лише після звільнення Київщини українські правоохоронні органи знайшли 1 200 тіл убитих мирних жителів. Кількість жертв серед цивільного населення Маріуполя можна буде підрахувати лише після деокупації міста. Проте вже ясно, що загинули десятки тисяч осіб.

Маріупольців уже вбито більше, ніж нацистами під час Другої світової війни. Щодня в боях гине близько сотні українських воїнів і 500 поранені,

– підкреслив Кислиця.

Проте, завершуючи виступ, він наголосив: Україна переможе, а з нею переможе світ.

Молебень відправили архієпископ Нью-Йоркський, кардинал Тімоті Долан, а також представники українських церков і конфесій.

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