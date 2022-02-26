Ні у метро, ні у магазинах: росіяни не можуть використовувати Apple Pay та Google Pay

24 лютого 2022 року Росія почала цинічну війну проти України. Реакція світу на ці події не забарилася. Чимало російських банків потрапили під санкції країн Заходу і росіяни поставати перед першими труднощами.

Тепер росіяни скаржаться у соціальних мережах скаржаться, що вони не можуть розплатитися за проїзд в метро та покупки у магазинах за допомогою Google Pay та Apple Pay.

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У росіян виникають труднощі з оплатою

Для прикладу, жителі Росії повідомляють, що оплату у Google Pay та Apple Pay не працює ні через турнікети, ні термінали, ні в каси. Є дані, що це клієнти банку ВТБ, який потрапив до санкційних списки.

Проте що, карти цього банку не можна буде більше використовувати через додатки американських техгігантів повідомляли раніше. Однак, проблеми з оплатою за проїзд у метро виникали навіть у тих пасажирів, які є клієнтами банків поза санкціями.

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