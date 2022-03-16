Ні опозиції, ні вибаченням, ні держканалам, – у Міноборони закликали не вірити інформації Росії

Україна вже третій тиждень дає рішучу відсіч рашистським окупантам. У Міноборони тим часом закликали українців у жодному разі не вірити жодним джерелам інформації ворога.

Таке правило стосується не лише російських ЗМІ чи соцмереж, а й інформації від конкретних людей. Про правила інформаційної гігієни під час війни нагадала заступниця міністра Ганна Маляр на своїй сторінці у фейсбук.

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Яку інформацію не можна споживати

В інформаційному полі окупантів не слід шукати лояльних до України людей, зокрема тих, які начебто співчувають, все розуміють і засуджують дії російської влади.

Інструменти інформаційної війни у сучасних реаліях дозволяють штучно створювати або використовувати умовно щирих персонажів поза їхньою волею шляхом професійного впливу на них.

Не варто довіряти і акціям протесту на державних рашистських каналах, адже програмну сітку для них ретельно прописують у Кремлі. Це стосується і вибачень, сліз, згадувань про "історичне коріння", "спільне минуле", місце народження в Україні тощо.

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Під час війни публічне засудження Путіна росіянами може бути спеціальною засідкою ворога. Так званої російської опозиції це також стосується – вони не повинні любити нашу країну більше, ніж свою, попри диктаторський режим у їхній країні.

Ганна Маляр закликала українців уявити, що інформаційне поле – заміноване. І щоб у нашу свідомість не потрапила міна сповільненої дії, потрібно йти лише дорогою офіційної інформації з перевірених українських джерел, не контактуючи з інформацією з території ворога.

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