Ні про яку здачу влади мова не йде, домовилися, що стріляти не будемо, – керівник Сумської ОВА

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що ні про яку здачу влади мова не йде. З окупантами домовилися, що не будуть стріляти.

Зокрема орки сказали, що введення російських військ не буде. 2 березня над містом український прапор.

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Український прапор на місці в Конотопі

Керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що 2 березня пройшли перемовини з росіянами в Конотопі.

Розмова з росіянами в Конотопі уповноваженого від Сумської військової адміністрації тривала близько 12 хвилин.

Я був на гучному зв'язку під час перемовин. Домовленість наступна: ні про яку зміну влади мова не може йти. Вони зацікавлені в правопорядку. Введення військ не буде. Прапор український − на місці,

– заявив Дмитро Живицький.

Політик пояснив, що є домовленість, що ЗСУ по орках поки не будуть стріляти і не буде взаємних провокацій.

"Вони залишаються стояти на своїх позиціях. Буде забезпечено безперешкодний проїзд комунального транспорту і служб, автомобілів швидкої, з продуктами, гуманітарних вантажів", – написав глава Сумської обласної військової адміністрації.

Він додав, що для забезпечення безпеки в місті і контролю, нашими добровольцями, додатково будуть встановлені блокпости вглиб міста Конотоп.

Перед цим люди у Конотопі зібрались на віче. Вони одноголосно вирішили, що готові "їб**ити" по ворогу.



Як може діяти рух опору /Інфографіка 24 каналу



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