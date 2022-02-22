"Ні – Путіну": у Маріуполі пройшов масштабний мітинг на підтримку України

Мешканці Маріуполя вийшли на вулиці міста з антиросійськими гаслами. Так вони відреагували на визнання Володимиром Путіним бойовиків на Донбасі.

Масштабний мітинг у Маріуполі провели ввечері 22 лютого. Сотні українців зібралися разом, аби продемонструвати єдність на тлі загострення російської агресії.

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Маріупольці готові протистояти Путіну

Учасники демонстрації взяли з собою українські прапори й плакати з гаслом "Маріуполь – це Україна". Вони стурбовані заявами Путіна про введення російських військ на Донбас. Ба більше, з Москви лунають неадекватні заяви про ймовірне "визнання бойовиків" у межах всією Донеччини та Луганщини.

Маріупольці наголосили, що готовність боротися з агресором. Разом вони заспівали гімн України.

Що кажуть учасники акції

"Дом" поспілкувався з учасниками акції. Одна із місцевих мешканок пояснила, що кроки Кремля не можуть не лякати. "Тож ми вийшли, аби зайвий раз сказати, що Маріуполь – це Україна, його жителі не хочуть ні до бойовиків, ні до Росії. Ми готові захищати своє місто та країну", – підкреслила жінка.

Якщо президент Росії настільки здурів і справді піде на Україну, він побачить чого вартий Маріуполь, який уже встиг дати йому по зубах,

– наголосила інша українка.

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