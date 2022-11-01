Ніби в бойовику побували, все навколо вибухає, – переселенка з Маріуполя про перші дні війни

Переселенка з Маріуполя Анна розповіла, що перший тиждень війни вона з сім'єю провела у квартирі. Згодом, коли місто взяли в кільце, його почали сильно обстрілювати.

Ніхто з маріупольців тоді не думав, що їхнє місто будуть знищувати. Не думала й Анна, яка поділилася своєю історією з 24 каналом у рамках проєкту СВОЇ.

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Обстріли почалися ще з перших днів

Анна пригадує, що лівий берег міста попав під роздачу першим. Перші 3 дні у місті ще працювали магазини та заправки, тому жінка зробила великі запаси харчів та необхідного.

Переселенка зізналася, що вони планували залишатися, адже ніхто не думав, що окупанти вирішать захопити й знищити місто. Однак вже 2 березня снаряди загарбників почали влучати у двори мирних жителів.

Анна вирішила виїхати з міста або хоч переїхати у більш безпечний район. Щоб перевезти її з дітьми до свекрухи, чоловік Анни приїхав до Маріуполя.

Сусіди не впізнали, бо він зайшов у формі, з автоматом. Вони думали, що зараз їх будуть вбивати. Але потім дуже зраділи та почали його обіймати,

– розповідає Анна про зустріч з чоловіком-військовим.

За словами мешканки Маріуполя, треба було їхати дуже обережно, адже окупанти постійно обстрілювали місто. Старша донька навіть сказала жінці, що почувається, ніби потрапила у бойовик, бо навколо все вибухало.

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Що зараз діється в Маріуполі

Окупанти повністю знищили місто. Нещодавно вони облаштували там тренувальні бази й полігони для мобілізованих.

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що містом постійно пересувають ворожу техніку. За його словами, росіяни майже не цікавляться проблемами цивільного населення.

Окупаційна влада не має плану дій щодо вирішення гуманітарних потреб маріупольців. Через це ситуація там з кожним днем погіршується.

У місті величезні черги. Люди чекають годинами, щоб купити найнеобхідніші продукти, які і так у дефіциті.

Крім того, місцеві мешканці повідомляють, що у місті масово вбивають жінок. Люди припускають, що в Маріуполі з'явився серійний маніяк.

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