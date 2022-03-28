Ніби кадри з фільму: працівник Оператора ГТС під обстрілами усунув розгерметизації газогону

На Дніпропетровщині працівник Оператора ГТС під обстрілами героїчно усунув розгерметизації газогону. Свої дії він координував з працівниками ПАТ "Дніпропетровськгаз".

Пресслужба Оператора ГТС розповіла, що деякі кадри з фільмів стали реальністю. Раніше лише на екрані можна було побачити, як лікар телефоном розповідає перехожому, як підручними засобами врятувати життя людині. Або – як по рації сапер розповідає полісмену про знешкодження бомби.

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Однак тепер хоробрим фахівцям Оператора ГТС України вже неодноразово доводилося "під диктовку" колег опановувати нові навички роботи. Ба більше, це відбувалося під обстрілами.

Один з таких випадків стався 13 березня. У населених пунктах на Дніпропетровщині через активні бойові дії пошкодили розподільчі мережі ПАТ "Дніпропетровськгаз".

Через обстріл аварійна бригада облгазу не могла виїхати для локалізації та усунення розгерметизації. Тоді на допомогу прийшов співробітник ОГТСУ – оператор ГРС Андріївка Олександр Н.

Координуючи свої дії з працівниками ПАТ "Дніпропетровськгаз", він здійснив перестановку запірної арматури в розподільчих мережах. Це забезпечило локалізацію аварійної розгерметизації та зберегло газопостачання частині домівок,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба Оператора ГТС України подякувала Олександру за небайдужість та готовність допомагати людям. Розподільчий газопровід вдалося відремонтовати наступного дня.

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