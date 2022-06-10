Ніби все вимерло: в окупованій Кирилівці на Запоріжжі замість туристів – тиша

У Кирилівці незвично тихо цього року. Через війну курортне селище залишилось без туристів. Бази відпочинку не працюють.

Відео, який вигляд зараз має центр селища і Федотова коса записала жителька Мелітополя. Вона зауважила, що наразі у селищі немає зв'язку.

Увага Росіяни хочуть оволодіти Херсонщиною і Миколаєвом, а тоді вийти на Одесу, – Генштаб

У Кирилівці замість натовпу туристів – порожньо

Усі бази відпочинку зачинено, ніхто не продає рибу та фрукти на узбіччях, ринки і магазини не працюють. Здається, ніби там усе вимерло,

– розповідає жінка.

За її словами, червень-2022 найтепліший за останні роки, у морі немає медуз, однак майже ніхто не купається. Рибаків у морі також немає.

В окупованій Кирилівці порожньо. Курортний сезон зірвано / Фото скриншоти з відео

Вулицями ходять тільки місцеві мешканці. На автовокзалі порожньо, аквапарк, луна-парк і дельфінарій зачинені.

У селищі немає зв'язку

Жінка розповіла, що її мобільний оператор "Київстар" там не працює. Російські окупанти, мовляв, видавали російські SIM-карти, але вони скінчилися.

Селище Кирилівка Запорізької області тимчасово окуповане Росією.

Коротко про ситуацію на Запоріжжі

Через війну Росії в Україні не стартував курортний сезон. Власників бізнесу просять реєструвати збитки та завдану шкоду – відшкодування будуть вибивати з російських окупантів.

Росіян не лише цинічно окупували частину Запорізької області. Вони ще й продовжують тероризувати й грабувати місцеве населення.

Зокрема, у Мелітополі загарбники "націоналізували" найбільше господарство з вирощення черешень – "Мелітопольська черешня".

Якою є ситуація на фронті

За даними Генштабу, наразі російські окупанти на Запорізькому, Миколаївському та Криворізькому напрямках ведуть позиційну оборону.

Російські військові обстрілюють підрозділах наших захисників, намагаючись зосередити зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Півдні.

Водночас росіяни не полишають спроб відновити наступальні дії на цих напрямках – ймовірно, з метою виходу на адміністративний кордон Запорізької області.

Зокрема, на північний схід Запорізької області ворог перекинув 30 танків Т-62. Російські окупанти хочуть посилити контроль над важливою трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів області.

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни здійснюють підготовку до так званого "референдуму".

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