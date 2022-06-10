Ніби все вимерло: в окупованій Кирилівці на Запоріжжі замість туристів – тиша
Джерело:ТСН
У Кирилівці незвично тихо цього року. Через війну курортне селище залишилось без туристів. Бази відпочинку не працюють.
Відео, який вигляд зараз має центр селища і Федотова коса записала жителька Мелітополя. Вона зауважила, що наразі у селищі немає зв'язку.
Увага Росіяни хочуть оволодіти Херсонщиною і Миколаєвом, а тоді вийти на Одесу, – Генштаб
У Кирилівці замість натовпу туристів – порожньо
Усі бази відпочинку зачинено, ніхто не продає рибу та фрукти на узбіччях, ринки і магазини не працюють. Здається, ніби там усе вимерло,
– розповідає жінка.
За її словами, червень-2022 найтепліший за останні роки, у морі немає медуз, однак майже ніхто не купається. Рибаків у морі також немає.
В окупованій Кирилівці порожньо. Курортний сезон зірвано / Фото скриншоти з відео
Вулицями ходять тільки місцеві мешканці. На автовокзалі порожньо, аквапарк, луна-парк і дельфінарій зачинені.
У селищі немає зв'язку
Жінка розповіла, що її мобільний оператор "Київстар" там не працює. Російські окупанти, мовляв, видавали російські SIM-карти, але вони скінчилися.
Селище Кирилівка Запорізької області тимчасово окуповане Росією.Зверніть увагу! Через війну Росії в Україні не стартував курортний сезон. Власників бізнесу просять реєструвати збитки та завдану шкоду – відшкодування будуть вибивати з російських окупантів.
Коротко про ситуацію на Запоріжжі
Росіян не лише цинічно окупували частину Запорізької області. Вони ще й продовжують тероризувати й грабувати місцеве населення.
Зокрема, у Мелітополі загарбники "націоналізували" найбільше господарство з вирощення черешень – "Мелітопольська черешня".
Якою є ситуація на фронті
- За даними Генштабу, наразі російські окупанти на Запорізькому, Миколаївському та Криворізькому напрямках ведуть позиційну оборону.
- Російські військові обстрілюють підрозділах наших захисників, намагаючись зосередити зусилля на утриманні зайнятих рубежів на Півдні.
- Водночас росіяни не полишають спроб відновити наступальні дії на цих напрямках – ймовірно, з метою виходу на адміністративний кордон Запорізької області.
- Зокрема, на північний схід Запорізької області ворог перекинув 30 танків Т-62. Російські окупанти хочуть посилити контроль над важливою трасою Т0812, що пролягає територією Оріхівського та Василівського районів області.
- У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни здійснюють підготовку до так званого "референдуму".
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