Начебто визнання Білоруссю "російського" Криму, – Чубаров про причини візиту Путіна на півострів

Президент Росії Володимир Путін 4 листопада прилетить в окупований Крим і відвідає Севастополь. Там він візьме участь у засіданні-відеоконференції "вищої державної ради союзної країни".

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров пояснив, що "союзною країною" називають нібито об'єднання Росії та Білорусі, а "вища державна рада союзної країни" – його головний орган. Він зазначив, що прибуття Путіна в тимчасово окупований Крим – це порушення міжнародного права та новий виклик для України.

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"Участь посадовців Білорусі у якомусь, нехай і у форматі відеоконференції, засіданні "вищої державної ради союзної держави", яке незаконно проводить Путін з тимчасово окупованої Росією українською території, інтерпретуватиметься Кремлем як факт нібито визнання Білоруссю "російського статусу" Криму", – написав Чубаров.

Чубаров: Перестаньте зустрічатися з убивцею

Голова Меджлісу наголосив, що вчергове доводиться констатувати факт цинічних та агресивних дій Путіна. За його словами, жорстокі репресії та переслідування, викрадення та вбивства, які вчиняють окупанти у Криму щодо корінного кримськотатарського народу, є наслідками бездіяльності міжнародної спільноти.

Багато сучасних політиків не можуть не усвідомлювати, що політика умиротворення Путіна, лише заохочує агресивні дії Кремля. Звісно ж, що страшні уроки соціальних катастроф ХХ століття, викликаних злочинами двох тоталітарних режимів – комуністичного СРСР та нацистської Німеччини, внаслідок яких вбили понад 100 мільйонів людей, не стали уроком для багатьох сучасних політиків. Але уроки ніколи не пізно вчити. Почніть з першого завдання, перестаньте зустрічатися з убивцею та бандитом, поки він не вдерся у ваш будинок і не розорив вашу країну. Рефат Чубаров Глава Меджлісу кримськотатарського народу

Повний текст публікації Рефата Чубарова:

Сьогодні Путін прилетить до окупованого РФ Криму, відвідає Севастополь, звідки візьме участь у засіданні "вищої державної ради союзної держави", яке відбудеться у форматі відеоконференції.

Для тих, хто не стежить за російсько-білоруськими іграми в "кішки-мишки", нагадаю, що "союзною державою" називається якась наддержавність РФ та Республіки Білорусь, а її найвищим органом є "вища державна рада союзної держави", до складу якої входять глави держав, глави урядів, керівники палат парламентів Республіки Білорусь та Російської Федерації.

Прибуття Путіна до тимчасово окупованого РФ Криму та проведення ним з української території засідання у форматі відеоконференції "вищої державної ради Союзної держави" є цілеспрямованим грубим порушенням норм міжнародного права та черговим викликом Україні та всій міжнародній спільноті.

Участь посадовців органів державної влади Республіки Білорусь у якомусь, нехай і у форматі відеоконференції, засіданні "вищої державної ради союзної держави", яке незаконно проводить Путін з тимчасово окупованою РФ українською територією, інтерпретуватиметься Кремлем як факт нібито визнання Республікою Білорусь "російського статусу" Криму.

Знову доводиться констатувати, що цинічні та агресивні випади Путіна, які порушують норми міжнародного права, як і жорстокі репресії та переслідування, насильницькі викрадення та вбивства, які здійснюють каральні органи російської окупаційної влади Криму щодо корінного кримськотатарського народу, є наслідками нерішучості міжнародних організацій включно з ООН, ОБСЄ, Радою Європи, а також урядів та парламентів провідних держав світу у виконанні ними раніше ухвалених рішень про негайне звільнення РФ окупованих територій України.

Багато сучасних політиків не можуть не усвідомлювати, що політика умиротворення Путіна, яку вони проводять, лише заохочує агресивні дії Кремля.

Звісно ж, що страшні уроки соціальних катастроф ХХ століття, викликаних злочинами двох тоталітарних режимів – комуністичного СРСР та нацистської Німеччини, внаслідок яких було вбили понад 100 мільйонів людей, не стали уроком для багатьох сучасних політиків.

Але уроки ніколи не пізно вчити

Почніть з першого завдання, перестаньте зустрічатися з убивцею та бандитом.

Поки він не вдерся у ваш будинок і не розорив вашу країну.