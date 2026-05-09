У першу ніч "перемир'я": ворожі війська атакували Україну балістикою та 43 ударними БпЛА

З 9 по 11 травня між Україною та Росією діє перемир'я. Водночас окупаційні війська в ніч на 9 травня атакували українські міста балістикою та 43 ударними БпЛА.

Про це інформують Повітряні сили ЗСУ.

Як минула перша ніч перемир'я в Україні?

У першу ніч оголошеного перемир'я 9 травня противник випустив на Україну балістичну ракету "Іскандер-М" із Криму та 43 ударних БпЛА різних типів, зокрема "Шахеди", "Гербери", "Італмаси" та дрони-імітатори "Пародії".

Пуски ворожих цілей відбулись із пускових майданчиків у Курську, Орлі, Приморсько-Ахтарську, Міллерово, що на території Росії.

Станом на 8:00 українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України змогли збити 34 безпілотники різних типів на півдні, півночі та сході країни.

На жаль, зафіксовані і влучання. 9 ударних дронів поцілили у 6 локацій, ще на двох локаціях відбулось падіння уламків.

Важливо! Джерело у владі у коментарі 24 Каналу наголосило, що під час триденного перемир'я Україна буде діяти дзеркально. За словами співрозмовника, ударів по Кремлю точно не буде, оскільки Зеленський виключив місце урочистостей у Москві із плану застосування українського озброєння. Водночас подальша ситуація на території Росії залежатиме насамперед від дій самих окупантів. Якщо Росія утримається від обстрілів і запусків ракет на територію України – Київ не завдаватиме ударів у відповідь.

Що цьому передувало?

Над вечір 8 травня американський президент Дональд Трамп поділився дописом, у якому зазначив, що між Україною та Росією діятиме тимчасове перемир'я. Ідеться про режим тиші впродовж трьох днів – 9, 10 та 11 травня.

Окрім цього, він зауважив, що країни проведуть масштабний обмін військовополоненими 1000 на 1000.

Згодом цю інформацію підтвердив і сам лідер України, мовляв, згода Росії звільнити 1000 українців стало ключовою для того, аби Київ погодився на триденне перемир'я.

Також Зеленський висловив сподівання, що американці дійсно забезпечать виконання домовленостей російською стороною.

У Кремлі також підтримали ініціативу Трампа провести тристороннє перемир'я.