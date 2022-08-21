Ніч буде спекотною: в окупованому Мелітополі пролунали вибухи

В тимчасово окупованому Мелітополі ввечері 21 серпня знову пролунали вибухи. Вибухи були досить потужними, тому їх чули в різних районах міста.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Він о 22 годині зазначив, що в росіян починається чергова спекотна ніч.

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Буде пекельно гаряче, – Федоров

Вибухи в місті стали вже цілком звичним явищем. Вони там лунають ледь не щоночі та мер запевняє, що це не зміниться.

За прогнозами наших сил спротиву рашистам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі,

– зазначив Федоров.

Водночас окупантам сниться ППО

Це майже одразу прокоментували й російські пропагандисти. Вони після спілкування з місцевим гауляйтером почали стверджувати, що в місті працювала протиповітряна оборона.

Мовляв, Мелітополь атакували ударним безпілотником. Але нібито його роботу "змогли присікти".

Вибухи в Мелітополі минулого дня

20 серпня в місті також було неспокійно. Тоді стало відомо, що завданий удар по військовій базі росіян. Окупанти вирішили за це помститися, але мирному населенню. Вони самі почали обстрілювати житлові райони Мелітополя з боку території, яку контролюють.

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