Ніч на Київщині буде жаркою: окупанти переміщують техніку
28 лютого 2022 , 23:13Читать новость на русском
Джерело:Олексій Кулеба
Росія продовжує підтягувати свої війська до Києва, де з нею відважно боряться Збройні сили України. Відтак окупанти обстрілюють мирне населення.
Про те, де окупанти завдали ударів на Київщині, повідомив очільник Київської ОДА Олексій Кулеба
- Авіаналіт на Бровари. За попередніми даними – 5 поранених. Одна людина, на жаль, загинула.
- Васильків – ракетний удар. Дані щодо постраждалих уточнюються.
- Біла Церква – попадання ракет, вулиця Коновальця. Зруйновано гуртожиток. Під завалами можуть перебувати люди. Пошуково-рятувальна операція вже триває, працює ДСНС. Уже врятували двох жителів.
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Окрім того, він розповів, що помічено пересування техніки ворога в таких напрямках: Бучанський район – Макарівська громада – село Копилів. А у Фастові на блок-посту Кадлубиця йде бій. Ймовірно з диверсійною групою.
Натомість заперечив інформацію про висадку десанту.
Відтак Олексій Кулеба попросив кожного мешканця регіону залишатися в безпечних місцях – в укритті.