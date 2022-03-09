Ніч в Одесі пройшла спокійно, – речник Одеської обласної військової адміністрації

Ніч з 8 на 9 березня в Одесі пройшла спокійно. Протиповітряна оборона потужно відбиває атаки ворога.

Про це в ефірі 24 каналу повідомив речник Оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

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"Знову досить ефективно працювала система протиповітряної оборони. Одесити вже розрізняють, коли є приліт ворожої ракети чи окупаційної авіації, а коли працює наша система протиповітряної оборони", – сказав Братчук.

В Одесі все нормально, все під контролем,

– заявив речник ОВА.

За його словами, одесити не бояться наступу та готові показати, що таке справжнє пекло ворогу.



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