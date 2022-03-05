Ніч пройшла спокійно: ворог пострілював, збирає війська, але ми готові, – Віталій Кім

Глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім наголосив на тому, що в області готові до наступу окупанта. І хоч ворог вночі пострілював, сама ніч пройшла спокійно.

Віталій Кім традиційно звернувся до мешканців області. В ефірі 24 каналу він розповів, якою станом на ранок 5 березня, є ситуація на Миколаївщині.

Варте уваги Ворог групується на підході до міста, але ми стоїмо, – глава Миколаївської ОВА

Ворог пострілює, але ніч пройшла спокійно

Голова Миколаївської ОВА зазначив, що окупант здійснював спроби зібрати війська на околицях.

Ворог пострілював, збирає війська в районі Галицинового, в районі Баштанки, готується до подальших переміщень,

– сказав він.

У самому Миколаєві, запевняє Кім, спокійно. Він особисто виїздив, щоб перевірити ситуацію в місті. Також він підкреслив, що в області готові відбивати ворожі атаки.

Крім того, Віталій Кім підкреслив, що за наявними даними у Путіна закінчуються запаси. Ба більше, згідно з планами окупантів, Миколаїв мали б захопити три дні тому. Але, як бачите, йдуть їхні плани слідом за тим самим кораблем.

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