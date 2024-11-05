Із Трампом буде Маск, а Гарріс влаштує вечірку: як проведуть ніч після виборів кандидати

Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс та кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп збираються провести ніч в очікуванні попередніх результатів виборів у різних манерах.

Про це пише 24 Канал з посиланням на CNN. Зоркма, Гарріс влаштує вечірку в університеті Говарда, який вона вважає відправною точкою у своїй кар'єрі.

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"Повернутися сьогодні до університету Говарда, моєї улюбленої альма-матер, та мати можливість прийняти цей день таким, яким він є, – це те, що мені потрібно сьогодні", – сказала Гарріс.

Якщо Гарріс переможе на виборах, то стане першою випускницею університету Говарда, яка очолить Білий дім.

Видання з посиланням на джерела також повідомляє, що у передвиборчій кампанії Трампа ще досі думають, як розгортатиметься ніч після виборів. Найімовірніше, Дональд Трамп залишиться на своїй віллі Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.

Маск буде із Трампом

Водночас The New York Times з посиланням на джерела пише, що разом із Дональдом Трампом поруч цієї ночі буде американський мільярдер Ілон Мас.

Джерела повідомили, що Маск планує відвідати резиденцію Трампа в Мар-а-Лаго разом із невеликим колом людей, аби спостерігати за результатами виборів.

Дональд Трамп організував кілька вечірок різного рівня ексклюзивності, зокрема вечерю для невеликої кількості донорів у Мар-а-Лаго і ще меншу вечірку для тих, хто буде з ним протягом вечора.

Зауважте. Маск став ключовим прихильником виборчої кампанії Трампа. За даними ЗМІ, у разі його перемоги Ілон Маск може отримати роль в адміністрації.

Чинний президент США Джо Байден у день виборів перебуватиме у Білому домі, пише Associated Press. У нього не заплановано жодних заходів чи публічних виступів. Прессекретарка Байдена Карін Жан-П'єр також не буде проводити щовівторковий брифінг.