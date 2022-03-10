Нічліг у копиці сіна в полі: у мережі показали, як окупанти "комфортно влаштувалися" в Україні

Збройні Сили України показали, як російські солдати проводять свій нічліг за мінусової температури. На фото видно, що нічліг облаштували у копиці сіна.

Українські захисники ж жартують, щоб орки йшли у полон, а там їх вже зігріють та нагодують.

До теми Росіяни шукають спосіб здатися в полон біля Шестовиці на Чернігівщині

Окупанти вже кілька днів деморалізовані через втрати техніки та побратимів. Багато з них вже здається в полон.

Збройні Сили України знайшли у Запоріжжі місце, у якому ночували російські окупанти. Загарбники облаштували собі нічліг у копиці сіна, щоб було тепліше.



До слова, Росія п'ятнадцятий день повномасштабно атакує Україну. ЗСУ успішно відбивають напади російських вбивць. Оперативне командування "Північ" повідомило, що на Чернігівщині один з підрозділів переміг в бою окупантів. Це сталося попри те, що сили росіян переважали.

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