Росія атакувала вночі "Шахідами" та керованими бомбами: все що відомо

Російські загарбники продовжують тероризувати мирне населення України. У ніч з 27 на 28 березня ворог завдав масованої атаки дронами.

Усього цієї ночі російські військові випустили по Україні 15 "Шахідів". 24 Канал зібрав головну інформацію про масовану атаку дронами.

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У Києві спалахнула будівля магазину

Вночі 27 березня в низці областей України оголосили повітряну тривогу. Вибухи прогриміли в Оболонському і Святошинському районах Києва та у Дніпропетровській області.

Мер Києва Віталій Кличко підтвердив вибухи у столиці та повідомив, що у Святошинському районі спалахнула будівля магазину. Станом на 00:45 28 березня пожежу вдалося локалізувати. Постраждалих, на щастя, немає.

Керівник КМВА Сергій Попко розповів, що, за попередньою інформацією, ППО знищила всі цілі, а у Святошинському районі столиці впали уламки. Там через це виникла пожежа, яка охопила 200 квадратних метрів.

О 06:59 у КМВА опублікували новий допис, де наголосили, що сукупно у районі повітряного простору Києва виявили та знищили 12 іранських дронів-камікадзе "Шахід".

У ДСНС повідомили, що внаслідок ворожої атаки у 3-х поверховій адміністративній будівлі відбулося руйнування будівельних конструкцій на площі 200 квадратних метрів. Також виникла пожежа у двох осередках, загальною площею 70 квадратних метрів, яку рятувальники оперативно загасили. Жертв та постраждалих немає.

Влучання у Дніпрі

На жаль, один із ворожих дронів поцілив у приватне підприємство у Дніпрі. Там сталася сильна пожежа. Вогонь охопив 4 тисяч квадратних метрів. Обійшлося без постраждалих.

Скільки дронів вдалося знищити

У Повітряних силах розповіли про нічну атаку дронами-камікадзе й керованими авіаційними бомбами. За даними відомства, "Шахіди" ворог випустив з північного та південно-східного напрямків.

Загалом окупанти для атаки використали 13 дронів-камікадзе "Шахід". Крім того, застосували один розвідувальний БпЛА "Гранат-4".

Силам ППО вдалося ліквідували 13 повітряних цілей.

Атака авіаційними бомбами

Вночі Росія атакувала Херсонську область двома керованими авіаційними бомбами. Винищувачі окупантів Су-35 вилетіли з аеродрому Морозовськ Ростовської області. Деталі цієї атаки поки що невідомі.

Водночас, протягом минулої доби противник завдав 24 авіаційних та 12 ракетних ударів, здійснив 55 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.