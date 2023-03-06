Причина дуже проста, – у ЗСУ пояснили, чому росіяни стали активно запускати дрони з Півночі

У ніч з 5 на 6 березня окупанти атакували Україну іранськими дронами-камікадзе з Півночі. Усього було 15 запусків, наші воїни знищили майже всі ворожі безпілотники.

Чому російські військові почали активно запускати дрони саме з Північного напрямку, в ефірі телемарафону пояснив речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про це інформує 24 Канал.

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Чому ворог почав активно запускати дрони саме з Півночі

Ігнат зауважив, що ворог дуже багато атакує Київську область. Насправді причина того, чому окупанти почали запускати дрони з Північного напрямку, може бути дуже проста.

Тут банально просто: коротша відстань, менше противник буде пролітати через територію України, де є вогневі засоби, де є зенітні ракетні системи, мобільні бойові групи і винищувачі, які працюють по цих "Шахідах",

– зазначив Ігнат.

Також речник додав, що, так би мовити, по дорозі до Києва, ворожі дрони знищувало Повітряне командування "Південь", "Схід", а зараз лише з Півночі доволі-таки невелика відстань, тому, ймовірно, саме такий спосіб окупанти й обрали з цього напрямку.

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Коротко про нічну російську атаку