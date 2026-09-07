Росія запустила майже сотню дронів по Україні: скільки цілей збила ППО

У ніч на 7 вересня ворог вчергове тероризував українські міста. Росія запустила по території України 92 ударні та імітаційні безпілотники.

Силам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити десятки БпЛА. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо про російську атаку?

Росіяни розпочали запускати дрони увечері 6 вересня. Атака тривала вночі 7 вересня. Українські військові зуміли збити/подавити 71 ворожу ціль.

Для ударів ворог застосував безпілотники "Шахед", зокрема реактивні модифікації, дрони "Гербера", імітатори типу "Пародія", а також S8000 "Бандероль". Пуски здійснювали з кількох напрямків, зокрема з російських міст Орел і Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського, що у Криму.

Повітряну атаку відбивали підрозділи авіації, зенітних ракетних військ, радіоелектронної боротьби, безпілотних систем та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 09:00 зафіксували влучання засобів ураження на 12 локаціях, а також падіння уламків ще на одній ділянці. У ПС підкреслили, що бойова робота в українському небі триває, адже частина ворожих БпЛА досі залишається в повітряному просторі.

Росія щодня завдає ударів дронами по цивільному населенню. У понеділок, 7 вересня, стало відомо, про ще одну жертву російського обстрілу 1 вересня. У лікарні помер чоловік, поранений під час ворожого удару.