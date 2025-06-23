Кількість людей, які перебувають під завалами у Шевченківському районі Києва, невідома, – ДСНС

У ніч на 23 червня Росія вкотре комбіновано атакувала Київ. Одна з ракет влучила у п'ятиповерхівку в Шевченківському районі.

Наразі рятувальники не знають, скільки людей можуть залишатися під завалами будинку. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речниці ДСНС Світлани Водолаги в ефірі телемарафону.

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Що відомо про російський удар по п'ятиповерхівці

За словами речниці ДСНС, на місці зруйнованої внаслідок російського удару п'ятиповерхівки у Шевченківському районі Києва триває розбір завалів.

Наразі нам невідомо, скільки всього було людей під завалами, то будемо розбирати доти, поки повністю не впевнимося, що під завалами нікого немає. Наразі працюємо ми на рівні третього поверху,

– розповіла Водолага.

Вона також додала, що рятувальники мають переконатися в тому, що на другому та першому поверхах немає людей.

Нагадаємо, що у ніч на 23 червня у Києві ракета влучила у п'ятиповерхівку в Шевченківському районі. Рятувальники вже розібрали 120 тонн будівельного сміття та врятували 17 людей.

На момент публікації новини відомо про щонайменше 8 загиблих. Кількість поранених, за даними начальника КМВА Тимура Ткаченка, станом на 14:30 зросла до 33 осіб.