Нічна атака на Київ: ППО знищила понад 60 цілей, – КМВА

Сили протиповітряної оборони збили понад 60 повітряних цілей, які летіли на Київ уночі. Ворог атакував у кілька хвиль.

В ефірі телемарафону "Єдині новини" речник КМВА Михайло Шаманов спершу повідомив про 4 десятки ворожих цілей. Згодом у телеграм-каналі відомства уточнили кількість збитих дронів, інформує 24 Канал.

Дивіться також Вночі ворог випустив по Україні рекордну кількість "Шахедів" : основна ціль – Київ

За попередньою інформацією, противник вкотре застосував баражуючі "Шахеди", при чому було кілька хвиль, вони йшли із різних напрямків, постійно змінюючи курс і вектор руху. Силами та засобами ППО було вражено понад 4 десятки повітряних цілей,

– сказав він.

Водночас остаточні дані щодо типу і кількості "Шахедів" згодом повідомлять Повітряні сили.

Шаманов додав, що це вже 4-та атака російських БпЛА на столицю за цей місяць.

Він також розповів, що росіяни запускали дрони різними групами й хвилями. Безпілотники заходили в повітряний простір Києва з різних напрямків та постійно змінювали курс та вектор руху.

Збитих цілей, імовірно, навіть більше

Водночас у Повітряних силах заявили, що атака стала наймасованішою з початку повномасштабного вторгнення.

У КМВА уточнили, що Силами та засобами ППО було уражено майже 60 повітряних цілей! У відомстві знову ж таки наголосили, що остаточні дані озвучить командування Повітряних сил.

Під час наймасованішої повітряної атаки БпЛА по Києву силами та засобами ППО було уражено понад шість десятків повітряних цілей! Дякую воїнам ППО за роботу,

– повідомив керівник КМВА Сергій Попко.

66 дронів збили над Київщиною

У Київській області було знищено 66 дронів-камікадзе, про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"66 приблизно – це Київщина знищено. А от решта – це ті, що підлітали, і по дорозі їх знищували Сили оборони на півдні та сході нашої держави", – сказав Ігнат.

Наслідки падіння уламків дронів у столиці

! Загалом росіяни сьогодні випустили по Україні 75 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони знищили 71 "шахед". Близько 40% дронів збили мобільні вогневі групи.

За попередніми даними київської військової адміністрації, внаслідок збиття ворожих дронів зафіксовано падіння уламків в різних районах міста: