Одна з найжахливіших ночей: в Одесі після атаки росіян багато поранених, пошкоджено кладовище

Росія уночі 19 липня завдала одно з найбільш масованих ударів по Одесі, застосувавши ракети та "Шахеди". Після нічної атаки в Одесі багато руйнувань, однак жертв, на щастя, вдалося уникнути. Постраждало близько 11 людей.

Мер Одеси Геннадій Труханов заявив, що атака на місто була однією з найбільших від початку повномасштабного вторгнення Росії. Унаслідок атаки в Пересипському та Київському районах є пошкодження житлових будинків, вибито вікна.

Дивіться також Основний напрямок – Одещина: вночі Росія атакувала критичну інфраструктуру та військові об'єкти

Росіяни спрямували удар на портову та критичну інфраструктуру

За його словами, також пошкоджено Слобідське кладовище. За попередньою інформацією, загиблих немає. Постраждалим, серед яких 9-річний хлопчик, надана вся необхідна медична допомога.

Одна з найжахливіших ночей. Ра*исти атакували Одесу різними типами ракет та "Шахедами". Такого масштабу атаки ми не пригадуємо від початку повномасштабного вторгнення,

– написав Труханов.

Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, росіяни спрямували удар на портову та критичну інфраструктуру. Для атаки Росія використала ракети різного базування.

Ракета Х-59 була збита силами ППО на підльоті до берега. Впавши в одному з кварталів Одеси, уламки утворили велику вирву. Вибуховою хвилею пошкоджено кілька будівель навколо. Три цивільні особи травмовані.

Вирва в Одесі після падіння уламків ракети: дивіться відео

Ракети "Онікс" і Х-22 росіяни спрямували на портову і критичну інфраструктуру Одеси. Окупанти влучили в зерновий і олійний термінал, пошкодили резервуари та обладнання для завантаження. Унаслідок цього зайнялась пожежа.

В Одеському районі є влучання в промисловий об'єкт, де постраждав цивільний співробітник та уражені два складських приміщення у різних локаціях – із тютюном і феєрверками. На площі понад 3000 квадратних метрів виникла пожежа.

Ліквідація наслідків масованої атаки Одеси / Фото МВС

Через атаку окупантів пошкоджені туристичні бази та готелі

У небі над Одещиною було збито 8 "Шахедів". Унаслідок повітряних боїв та падіння уламків зайнялись та пошкоджені туристичні бази та готелі в прибережній зоні Коблевської громади, постраждало двоє цивільних.

Також внаслідок бойової роботи зі знищення ракет та дронів вибуховою хвилею в житлових комплексах Одеси пошкоджено кілька багатоквартирних будинків.

Щонайменше 6 одеситів, серед яких 9-річний хлопчик, звернулися по медичну допомогу через отримання поранень уламками скла та інших предметів.

Нічна атака окупантів: що відомо