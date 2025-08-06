У ніч на 6 серпня Росія атакувала південь Одещини дронами, вибухи та пожежу від ударів було добре видно з території Румунії та Молдови. У прикордонному румунському жудці Тулча через це оголосили повітряну тривогу.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Digi24. Російська нічна атака дронами по півдню Одещини спричинила паніку навіть за межами України.

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Обстріл України змусив Румунію оголосити тривогу

У ніч на 6 серпня повітряну тривогу оголосили в румунському жудці Тулча – регіоні, який розташований навпроти українського Придунав’я, через Дунай.

Вибухи на кордоні з ЄС: дивитися відео

За даними журналістів, близько 1,5 години місцеві мешканці перебували в стані повітряної тривоги. Люди чули гучні вибухи, бачили яскраві спалахи в небі та пожежу на іншому березі річки. Ці кадри були результатом масованої атаки російських ударних дронів по південній частині Одеської області.

Румунія та Молдова бачили вибухи nf пожежі: дивитися відео

Ситуація настільки налякала румунів, що близько 20 осіб зателефонували до служб надзвичайних ситуацій, вважаючи, що загоряння сталося на території Румунії. Через це рятувальні та оперативні служби залишались на місці, щоб оперативно відреагувати у разі потреби.

Сили реагування залишалися у районі з метою моніторингу ситуації та втручання, якби виникла необхідність. Ще раз закликаємо до спокою та нагадуємо, що цілями атак РФ є не територія Румунії, – наголосили у повідомленні румунських пожежних.

Російську атаку було добре видно не лише з Румунії, а й із території сусідньої Молдови. Про спалахи та вибухи писали місцеві мешканці з прикордонних районів, зокрема виданню Nokta.

Атака "через Дунай": дивитися відео

Нагадаємо, що РФ регулярно обстрілює південь України, зокрема портову інфраструктуру та прифронтові населені пункти в Одеській області. Через близькість до кордонів ЄС ці атаки все частіше зачіпають і сусідні країни – зокрема, Румунію, яка вже неодноразово фіксувала падіння уламків дронів або реакцію своїх систем безпеки.