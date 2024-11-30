Нічна атака "Шахедами": скільки російських дронів сьогодні збила ППО

Вночі 30 листопада російські загарбники вкотре атакували Україну ударними дронами. Загалом запустили 10 БпЛА. Захисники збили майже всі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для усіх областей України, а також про вибухи читайте в нашому телеграмі.

Скільки "Шахедів" збили сьогодні

Так, у ніч на 30 листопада, з 21:30 29 листопада, окупанти атакували Україну 10 ударними БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками невстановленого типу. Дрони запускали з Курська та Приморсько-Ахтарська.

У результаті протиповітряного бою у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Херсонській областях збито 8 ворожих безпілотників. Один БпЛА — локаційно втрачено, ще один — полетів на окуповану територію,

– зазначили в Повітряних силах.

Зверніть увагу "Шахед" може літати над Україною понад 24 години, – Повітряні сили

Скільки "Шахедів" збили сьогодні / Інфографіка Повітряних сил