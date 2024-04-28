Вночі ворог вдарив "невідомими БпЛА": в ОК "Південь" розповіли, які це могли бути дрони
Вночі проти 28 квітня ворог запустив 4 безпілотники типу "Шахед" та 5 дронів невстановленого типу. "Невідомі БпЛА" не є бойовими, ворог застосовував їх для розвідки.
Про це в ефірі телемарафону розповів начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук. Зазначимо, що у звіті Повітряні Сили повідомили про збиття 1 "невідомого дрону".
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Які дрони це могли бути
Водночас речник уточнив, що "невідомі дрони" у звіті Повітряних Сил – це саме розвідувальні, а не бойові БпЛА.
Звісно це розвідка, вони постійно вишукують об'єкти для можливих атак. І фактично чи не щодня вони (росіяни – 24 Канал) їх втрачають, тому що постійно ведеться бойова робота, постійно їх збивають. І над Миколаївщиною, і над Херсонщиною, і над Одещиною,
– пояснив Плетенчук.
Дмитро Плетенчук пояснив, що по Україні працюють різноманітні типи дронів. Зазвичай йдеться про БпЛА "Орлан-10", ZALA, Supercam, набагато рідше над Україною можна побачити "Форпост" або Mohajer-6. Останній найчастіше працює над акваторією Чорного моря.
Навколо Кримського півострову зазвичай патрулює пілотована авіація. Також у небі присутні літаки типу Су та МіГ, які так само ведуть розвідку, однак можуть і наносити вогневе ураження.
Деталі нічної атаки
- Вночі близько 4:00 ранку 28 квітня на Півдні оголосили тривогу. Вже через пів години мешканці Миколаєва почули вибухи. Тоді зазначалося про загрозу ударів "Шахедами" з південного напрямку.
- Згодом стало відомо, що внаслідок атаки на Миколаїв пошкоджено цивільну та енергетичну інфраструктуру. Місто справді атакували дронами. Внаслідок цього спалахнула пожежа на рекреаційному об'єкті.
- Загоряння оперативно ліквідували. Згодом голова Миколаївської ОВА уточнив, що йдеться про два готелі, один з яких горів, та автомобілі.
- Однак дронами також було уражено об'єкт теплогенеруючої інфраструктури. Мер Миколаєва заявив, що характер пошкоджень ще уточнюється. На щастя, під час нічної атаки обійшлося без постраждалих.