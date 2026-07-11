Нічна повітряна атака: сили ППО збили 2 ракети та понад сотню ворожих безпілотників

Українське небо знову опинилося під масованим ударом ворожих ракет та численних безпілотників. Сили протиповітряної оборони провели складну роботу з ліквідації повітряних загроз у кількох регіонах країни.

Про це повідомили у Повітряних Силах ЗС України.

Чим саме Росія атакувала Україну?

У ніч на 11 липня (починаючи з 18:00 10 липня) російські окупаційні війська здійснили чергову масштабну атаку на українські міста та села. Для цього повітряного нападу ворог застосував широкий спектр озброєння, зокрема балістичні та керовані ракети, а також понад сотню ударних безпілотників різних типів.

Для ударів по українських регіонах загарбники випустили:

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400 із Брянської області Росії;

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованого Криму;

2 протирадіолокаційні ракети Х-31 з акваторії Чорного моря.

Паралельно окупанти запустили 121 ударний безпілотник типів Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори типу "Пародія". Запуск БпЛА противник здійснював одразу з кількох напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупована Донеччина, а також з кримських мисів Гвардійське та Чауда.

Як відпрацювала українська ППО?

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними військових, станом на 08:30 протиповітряній обороні вдалося збити або подавити:

2 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

111 ворожих безпілотників на Півдні, Сході та північному напрямку країни.

Водночас зафіксовано влучання балістичних ракет, 2 керованих авіаційних ракет та 7 ударних БпЛА на 11 локаціях. Уламки збитих цілей упали на 3 локаціях.

Наразі інформація щодо двох протирадіолокаційних ракет уточнюється, а дані про руйнування чи постраждалих не надходили.

Якими були попередні масовані атаки ворога?

Російська армія продовжує підтримувати високу інтенсивність повітряного терору України. Нагадаємо, що під час попередньої атаки у ніч проти 10 липня противник випустив по Україні 137 ударних БпЛА різних типів, з яких захисникам неба вдалося збити та подавити 114 одиниць.

Також напруженою була ситуація і на початку місяця. Зокрема, 8 липня Росія випустила по українських регіонах 7 ракет та понад 150 безпілотників. Перед цим, 6 липня, ворог завдав масованого комбінованого удару, запустивши 419 засобів повітряного нападу, де основним напрямком атаки став Київ.

Окрім цього, під час нічної атаки 3 липня окупанти застосували дві ракети та 105 ударних дронів, що призвело до влучань на 21 локації в різних областях України.