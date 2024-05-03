Чи можна буде в Києві потрапити в церкву на нічну службу: у КМВА відповіли

Третій воєнний Великдень також пройде з обмеженнями. Українці не матимуть додаткового вихідного в понеділок, 6 травня, бо в країні діє воєнний стан і святкові дні не переносять. Комендантська година триватиме як і зазвичай – з півночі до п'ятої ранку.

Влада закликає вірян не відвідувати храми і обмежитися переглядом онлайн-трансляції Великодньої служби. Є загроза того, що росіяни можуть завдати підступних ударів по місцях скупчення людей. Про це начальник КМВА Сергій Попко сказав в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

Дивіться також Буде особливим та незвичним: якими квітами прикрасити великодній кошик

Чому не варто йти до храму на Великдень у 2024 році

Війна триває. Загроз застосування і окремо ракетного озброєння, і комбінованих ударів ніхто не знімає. Ворог підступний, йому абсолютно все одно, є свято, чи нема. Тому звертаюсь до киян: будьте пильними, реагуйте на сигнали повітряної тривоги,

– сказав Попко.

Він закликав дивитися богослужіння онлайн – на ютубі або фейсбуці. Якщо ж комусь дуже хочеться бути в церкві, туди можна буде прийти і всередину пустять. Але за однієї умови: слід зайти в храм до початку комендантської години, тобто до півночі, і не виходити звідти, доки не настане п'ята ранку. Саме тоді закінчаться обмеження.

Біля храмів чергуватимуть патрулі Нацполіції, Муніципальної варти. Залучать і додаткові сили та засоби – вони патрулюватимуть місця проведення богослужінь, собори і національний заповідник "Києво-Печерську Лавру". Іще працюватимуть моніторингові центри, які реагуватимуть на безпекові загрози.

Якщо оголосять тривогу, треба буде піти до укриття. Туди вірян проведуть правоохоронці.

"Якщо ж все ж таки вирішите піти до храму – дбайте про безпеку! Намагайтеся уникати великих скупчень людей. Не забувайте: в країні триває війна. У нашого ворога немає нічого святого! Навіть в такі світлі дні святкування Воскресіння Господнього від агресора можна очікувати лише заподіяння зла!" – наголосив Попко.

Як гарантувати безпеку на Великдень

У Нацполіції відповіли, чи будуть затримувати порушників комендантської години на Великдень. А СБУ проводить безпекові заходи на Софійській і Михайлівській площах.

Освятити кошик можна і зранку, після завершення комендантської години. 24 Канал зібрав адреси, де у 2024 році будуть освячувати паски на Великдень. Святкуйте безпечно!