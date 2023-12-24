Була бійка, а тоді тріснув міст: нічний клуб у Белграді затонув під час концерту репера

У столиці Сербії нічний клуб на пірсі буквально пішов під воду під час концерту відомо репера. Причиною цього стала сутичка між відвідувачами й охороною.

Сам заклад розміщений на понтоні біля набережної річки Сава. Під час бійки міст не витримав та почав тріскатися.

Дивіться також Вучич оголосив про перемогу своєї партії на виборах у Сербії: опозиція заявляє про фальсифікацію

Потоп під час концерту

В ніч на 24 грудня у сербському Белграді затонув популярний місцевий "понтонний нічний клуб" Kartel. У той час там проходив концерт популярного боснійського реп-виконавця Cunami Flo.

Очевидці розповідають, що під час виступу охорона почала виводити надвір відвідувачів, які поводилися "не надто культурно". Коли ззовні закладу опинилася велика кількістю людей, між ними та охоронцями виник конфлікт, що переріс у бійку.

Це призвело до руйнування мосту, що з’єднував понтон із берегом – він почав тріщати та тонути. Слідом за ним під воду пішов і нічний клуб. В рятувальних службах Белграда зазначили, до них за допомогою звернулись близько 30 відвідувачів, які були на понтоні та на мосту. Загалом близько 100 людей опинилося у воді.

Нічний клуб у Сербії затопило: дивіться відео наслідків

Причини затоплення Kartel не називають, але, ймовірно, це сталось через велику кількість людей, на яку понтон не був розрахований.

У Бєлграді бійка призвела до потопу в клубі: дивіться у галереї

Пожежа у клубі Іспанії

На початку жовтня у нічному клубі La Fonda в іспанському місті Мурсія трапилася потужна пожежа. Після цього вогонь перекинувся на два сусідні нічні клуби. У цей час там відбувалося святкування кількох днів народження.

Внаслідок цього загинули щонайменше 13 людей. У зв'язку з трагедією в іспанському місті оголосили триденну жалобу за загиблими, а біля мерії Мурсії приспустили прапори.